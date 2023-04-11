Мировой судья оштрафовал директора 11-й школы Архангельска за инцидент с удушением

Прокуратурой г. Архангельска проведена проверка по факту применения насилия учащимся МБОУ ГО «Город Архангельск» «Средняя

школа № 11».

По ее результатам установлено, что во время образовательного процесса на перемене при осуществлении видеосъемки один из учащихся школы схватил одноклассника сзади за шею и удерживал его, в результате чего подросток потерял сознание, а позже проходил лечение в стационарных условиях.

Видео о произошедшем инциденте распространилось в сети «Интернет».

В связи с необеспечением безопасности учащихся во время образовательного процесса прокуратурой города в отношении директора образовательного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Октябрьского судебного района г. Архангельска должностное лицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 10 тыс. рублей.