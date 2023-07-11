Лаборантка Яренской ЦРБ воровала на работе лекарства

Вилегодский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 68-летнюю жительницу Ленского района виновной по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Установлено, что обвиняемая, находясь на должности лаборанта ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ», в период с 01.10.2022 по 13.05.2023 присвоила себе денежные средства, вырученные от реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения, принадлежащих ГУП АО «Фармация», в сумме более 45 тыс. рублей, которые похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив унитарному предприятию имущественный ущерб.

Вину в совершении указанного преступления подсудимая признала в полном объеме, частично возместила причиненный ущерб.

Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

Судом также удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании с виновного лица причиненного ущерба.

Приговор суда вступил в законную силу.