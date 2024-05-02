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Вороватая начальница почтового отделения в Плесецке получила условный срок

Плесецкий районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и вынес обвинительный приговор начальнику отделения почтовой связи Усть-Почи Плесецкого почтамта УФПС Архангельской области АО «Почта России». Она признана виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения).

Судом установлено, что начальник отделения почтовой связи, используя свое служебное положение, в период с сентября 2020 года по декабрь
 2022 года присвоила и обратила в свою собственность денежные средства от продажи вверенного ей канцелярского, бытового, продуктового товара на общую сумму 183 131 рублей, которые в дальнейшем потратила на личные нужды. 

Подсудимая вину в совершении преступления не признала.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.

(фото с https://logos44.ru/)  

 

      

20 май 14:26 | : Происшествия

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