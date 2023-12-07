Подрядчик капремонта из Архангельской области вляпался сразу два уголовных дела

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении бывших генерального директора ООО «Веста» и главного бухгалтера, обвиняемых по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Установлено, что с 01.01.2016 по 13.06.2018 должностными лицами ООО «Веста», созданного для управления многоквартирными домами на территории Котласcкого района, действующими в составе группы лиц по предварительному сговору, совершено хищение денежных средств в сумме более 13,4 млн рублей, принадлежащих Обществу, и денежных средств в сумме более 3,7 млн рублей, принадлежащих жильцам и собственникам двадцати многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «Веста» и предназначенных для проведения капитального ремонта.

Действиями обвиняемых причинен материальный ущерб в общей сумме свыше 17 млн рублей.

С главным бухгалтером заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении нее выделено в отдельное производство.

Уголовные дела возбуждены на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных УЭБиПК УМВД России по Архангельской области, и расследованы Следственным Управлением УМВД России по Архангельской области.

Для рассмотрения по существу оба уголовных дела направлены в Котласский городской суд.