Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Подрядчик капремонта из Архангельской области вляпался сразу два уголовных дела

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении бывших генерального директора ООО «Веста» и главного бухгалтера, обвиняемых по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Установлено, что с 01.01.2016 по 13.06.2018 должностными лицами ООО «Веста», созданного для управления многоквартирными домами на территории Котласcкого района, действующими в составе группы лиц по предварительному сговору, совершено хищение денежных средств в сумме более 13,4 млн рублей, принадлежащих Обществу, и денежных средств в сумме более 3,7 млн рублей, принадлежащих жильцам и собственникам двадцати многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «Веста» и предназначенных для проведения капитального ремонта.  

Действиями обвиняемых причинен материальный ущерб в общей сумме свыше  17 млн рублей. 

С главным бухгалтером заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении нее выделено в отдельное производство.

Уголовные дела возбуждены на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных УЭБиПК УМВД России по Архангельской области, и расследованы Следственным Управлением УМВД России по Архангельской области. 

Для рассмотрения по существу оба уголовных дела направлены в Котласский городской суд.

(фото с https://life.ru/p/1330296?) 

04 март 11:29 | : Скандалы

Главные новости


Под знаком Послания. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Выборы-2024. И рак бывает рыбой

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2024 (34)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)



Деньги


все материалы
«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20