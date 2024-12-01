Северодвинский пристав прикинулся сластеной и охмурил алиментщицу

Северодвинским судебным приставам, чтобы встретиться с неплательщицей алиментов, пришлось стать заказчиками сладостей.

46-летняя северодвинка обязана выплачивать в пользу сына четверть своего заработки или иного дохода. Однако женщина не работала и мер к трудоустройству не предпринимала.

Отсутствие официального дохода не является уважительной причиной для неисполнения решения суда. В этом случае задолженность по алиментам рассчитывается исходя из средней заработной платы по стране. Поэтому долг нерадивой матери достиг уже 400 тысяч рублей.

Должница не только уклоняется от своих родительских обязанностей, но и скрывалась от судебных приставов. Неплательщицу объявили в исполнительный розыск.

В ходе разыскных мероприятий в одной из социальных сетей была установлена страничка должницы. Выяснилось, что она занимается на дому производством кондитерских изделий. При этом в 2024 году сын получил от матери лишь 350 рублей.

Судебный пристав, занимающийся розыском должников, через соцсети сделал заказ яблок в карамели. При получении сладостей и состоялась встреча с разыскиваемой.

За неуплату средств на содержание ребёнка должница привлечена к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Суд назначил ей наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Придётся теперь северодвинке совмещать изготовление сладостей с общественно-полезным трудом на благо родного города.

Кстати, после такой неожиданной встречи с судебными приставами должница официально трудоустроилась. Алименты и задолженность по ним будут удерживаться из её зарплаты, а, значит, ребёнок начнёт регулярно получать денежные средства от матери.