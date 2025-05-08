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Госинспекция труда начала проверку "империи Буторина" по жалобам в соцсетях

Межрегиональная территориальная государственная инспекция  труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе приступает к проведению проверки соблюдения  трудового законодательства в ООО «Группа компаний УЛК».  

В ходе проверки будет изучено соблюдение контролируемым лицом полноты начисления и выплаты заработной платы, условий труда и отдыха, а также вопросов  охраны труда. В рамках проверки будет дана оценка сведениям, размещенным в средствах массовой информации и социальных сетях, о нарушениях трудового законодательства у данного работодателя.

В случае выявления по результатам проверки нарушений будут выданы предписания об устранении выявленных нарушений и решен вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

16 июнь 10:57 | : Скандалы

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