Госинспекция труда начала проверку "империи Буторина" по жалобам в соцсетях

Межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе приступает к проведению проверки соблюдения трудового законодательства в ООО «Группа компаний УЛК».

В ходе проверки будет изучено соблюдение контролируемым лицом полноты начисления и выплаты заработной платы, условий труда и отдыха, а также вопросов охраны труда. В рамках проверки будет дана оценка сведениям, размещенным в средствах массовой информации и социальных сетях, о нарушениях трудового законодательства у данного работодателя.

В случае выявления по результатам проверки нарушений будут выданы предписания об устранении выявленных нарушений и решен вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.