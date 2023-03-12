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Прокуратура Архангельска выявила нарушения закона о труде в компании "Рико"

Прокуратурой г. Архангельска  совместно со специалистом государственной инспекции труда проведена проверка соблюдения законодательства об охране труда и производственном травматизме в ООО ТК «Рико».

В ходе проверки в правилах внутреннего трудового распорядка организации выявлены нарушения трудового законодательства при установлении рабочего времени  кассирам и работы по совместительству.

По выявленным фактам прокуратурой города генеральному директору Общества внесено представление. 

На правила внутреннего трудового распорядка и положение об оплате труда принесены протесты.

Устранение нарушений трудового законодательства находится на контроле в прокуратуре города.

 

12 апрель 11:04 | : Скандалы

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