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Директор-недоучка из Обозерского лесного техникума угрожал здоровью своих сотрудников

По результатам проведенной прокуратурой Плесецкого района совместно с Межрегиональной территориальной государственной инспекцией труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе проверки в частном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Обозерская лесотехническая школа» выявлены нарушения трудового законодательства. 

Установлено, что директор школы не прошел обучение и проверку знаний требований охраны труда, специальная оценка условий труда в образовательном учреждении не проводилась, а локальные акты, предусматривающие правила внутреннего трудового распорядка, а также порядок выплаты заработной платы работодателем не разработаны. 

В этой связи директору школы внесено представление, по результатам рассмотрения которого права работников на сохранение жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности восстановлены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

 

18 август 16:33 | : Скандалы

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