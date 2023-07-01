Директор-недоучка из Обозерского лесного техникума угрожал здоровью своих сотрудников

По результатам проведенной прокуратурой Плесецкого района совместно с Межрегиональной территориальной государственной инспекцией труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе проверки в частном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Обозерская лесотехническая школа» выявлены нарушения трудового законодательства.

Установлено, что директор школы не прошел обучение и проверку знаний требований охраны труда, специальная оценка условий труда в образовательном учреждении не проводилась, а локальные акты, предусматривающие правила внутреннего трудового распорядка, а также порядок выплаты заработной платы работодателем не разработаны.

В этой связи директору школы внесено представление, по результатам рассмотрения которого права работников на сохранение жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности восстановлены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.