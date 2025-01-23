Трепещите. В Архангельской области начинаются плановые проверки условий труда

Межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе информирует, что с 17 марта 2025 г. в соответствии с Планом проверок на 2025 год на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа начинаются проверки работодателей, направленные на соблюдение трудового законодательства и защиту прав работников.
Всего в марте будут проверены 4 организации:
Инспекция отмечает, что такие проверки помогают не только выявить нарушения в случае их наличия, но и способствуют улучшению условий труда в организациях.