Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Трепещите. В Архангельской области начинаются плановые проверки условий труда

Межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе информирует, что с 17 марта 2025 г. в соответствии с Планом проверок на 2025 год на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа начинаются проверки работодателей, направленные на соблюдение трудового законодательства и защиту прав работников.

Всего в марте будут проверены 4 организации:

  1. АО «Северо-Онежский бокситовый рудник»;
  2. ГАУ Архангельской области «Единый лесопожарный центр»;
  3. Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз «Ижемский оленевод и ко»;
  4. ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

Инспекция отмечает, что такие проверки помогают не только выявить нарушения в случае их наличия, но и способствуют улучшению условий труда в организациях.

14 март 10:11 | : Будни

Главные новости


Эх, дороги. Как власти Вилегодского округа подвели себя под монастырь
Перевод из Архангельска в тысячу поцелуев. И правила хорошего тона

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2025 (205)
Февраль 2025 (390)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)



Деньги


все материалы
«    Март 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20