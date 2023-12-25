Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Минздраву Архангельской области было жалко денег на лекарство ребенку-инвалиду

Решением Октябрьского районного суда г. Архангельска удовлетворены исковые требования прокурора в защиту прав 11-летнего ребенка к министерству здравоохранения Архангельской области о возмещении убытков, понесенных на приобретение лекарственного препарата в общей сумме 135 314 рублей.

Ранее прокуратурой г. Архангельска установлено, что в связи с несвоевременностью предоставления лекарственного препарата, законные представители несовершеннолетнего вынуждены были приобретать препарат, необходимый ребенку – инвалиду по жизненным показаниям для ежедневного, постоянного применения, за счет собственных средств.

Кроме того, решением суда в пользу несовершеннолетнего и его законных представителей взыскана компенсация морального вреда в размере 30 000 рублей.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

13 февраль 12:31 | : Скандалы

Главные новости


Вселенная Баха. Кофейная кантата
В ожидании крутых перемен. Наступил Год Зеленого Дракона

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2024 (137)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20