Минздраву Архангельской области было жалко денег на лекарство ребенку-инвалиду

Решением Октябрьского районного суда г. Архангельска удовлетворены исковые требования прокурора в защиту прав 11-летнего ребенка к министерству здравоохранения Архангельской области о возмещении убытков, понесенных на приобретение лекарственного препарата в общей сумме 135 314 рублей.

Ранее прокуратурой г. Архангельска установлено, что в связи с несвоевременностью предоставления лекарственного препарата, законные представители несовершеннолетнего вынуждены были приобретать препарат, необходимый ребенку – инвалиду по жизненным показаниям для ежедневного, постоянного применения, за счет собственных средств.

Кроме того, решением суда в пользу несовершеннолетнего и его законных представителей взыскана компенсация морального вреда в размере 30 000 рублей.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.