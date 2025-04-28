В Архангельске на энергетики подсела больше трети активного населения

Закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним по всей стране вступил в силу с 1 марта этого года. Однако выполняется ли это ограничение в магазинах? 9% архангелогородцев 14—24 лет, покупавшим энергетики в течение последних 3 месяцев, продали напиток без каких-либо вопросов.

Еще у 3 из 10 паспорт спрашивали периодически. 55% респондентов рассказали, что при каждой покупке их просили показать документ, удостоверяющий личность.

Ночные смены, авралы и дальние рейсы — энергетики ради повышения активности употребляют 36% экономически активных архангелогородцев. Мужчины покупают энергетические коктейли чаще женщин. Молодежь до 35 лет — значительно чаще тех, кто старше.