Архангелогородцы выступают за запрет продажи энергетиков несовершеннолетним

Большинство россиян одобряет запрет на продажу энергетиков детям и подросткам.

85% архангелогородцев поддерживают запрет на продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков: «Опасно для здоровья, в частности, для сердца и сердечно-сосудистой системы»; «Энергетики вредны, возможно, больше алкоголя».

Противников запрета всего 8%, их основной довод — запретный плод сладок.



Женщины высказывались в поддержку законопроекта чаще мужчин (89 и 82% соответственно). Россияне с детьми — чаще бездетных (88 и 82%).

(фото с https://imghub.ru)