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Архангелогородцы выступают за запрет продажи энергетиков несовершеннолетним

Большинство россиян одобряет запрет на продажу энергетиков детям и подросткам. 

85% архангелогородцев поддерживают запрет на продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков: «Опасно для здоровья, в частности, для сердца и сердечно-сосудистой системы»; «Энергетики вредны, возможно, больше алкоголя». 

 Противников запрета всего 8%, их основной довод — запретный плод сладок.

 Женщины высказывались в поддержку законопроекта чаще мужчин (89 и 82% соответственно). Россияне с детьми — чаще бездетных (88 и 82%).

(фото с https://imghub.ru

 

16 май 07:31 | : Будни

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