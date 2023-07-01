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Архангелогородцы поддерживают запрет продажи энергетиков несовершеннолетним

В Госдуме предложили запретить продажу безалкогольных энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним по всей России.

84% архангелогородцев высказались за запрет продажи безалкогольных энергетиков несовершеннолетним: «Энергетические напитки вредны и не соответствуют всем требованиям». Против инициативы высказались лишь 8%: «Любой запрет подстегивает употребление»; «Не совсем понимаю смысл запрета. Не содержит алкоголя и наркотиков, содержит кофеин и таурин для повышения бодрости и работоспособности — в чём проблема? Может, ещё и кофе запретим?»

 Женщины поддерживают предложение о запрете энергетиков чаще мужчин (89 и 79% соответственно). Респонденты с доходом от 80 тыс. руб. в месяц — чаще тех, кто зарабатывает меньше (87% против 84% среди граждан с доходом до 50 тыс. руб. в месяц). Северяне в возрасте 35—44 лет выступают против энергетиков чаще более молодых и более зрелых россиян.

20 сентябрь 08:05 | : Будни

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