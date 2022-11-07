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Дятлов с Белым снова в теме: Поморье против энергетиков

Александр Дятлов выступил за поддержку законопроекта о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним.

Как рассказал вице-спикер АОСД, депутатами Госдумы готовится законопроект о запрете продажи энергетиков лицам до 18 лет, депутаты Госдумы совместно с правительством разрабатывают законопроект о запрете продажи энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним, а также об ответственности для продавцов и предпринимателей за несоблюдение данного закона.

Главной целью законопроекта является недопущение продажи несовершеннолетним (лицам, не достигшим 18 лет) безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков.

Необходимо прописать в законодательстве ответственность и для продавцов, предпринимателей за продажу энергетиков лицам младше 18 лет.

Продажа энергетиков уже ограничена в отдельных регионах, где подобный закон уже действует: в Татарстане, ХМАО, Новосибирске.

Производители энергетических напитков подсаживают молодежь на энергетики, "привлекая образами успешных спортсменов" в рекламных кампаниях и другими завуалированными призывами.

Специалист ГБУЗ АО "АКПБ" Алексей Белый сообщил, что употребление энергетиков несёт в себе опасность среди детей: повышенное количество таурина кофеина, гуараны — это серьезный удар по здоровью ребенка. Возможен рост сердечно-сосудистых заболеваний среди детей. Также эти вещества имеют определённое влияние на нервную систему. Энергетические коктейли могут нанести непоправимый вред здоровью. 

03 январь 13:12 | : Будни

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