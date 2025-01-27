Прокуратура вернула жителям деревни Лая связь с Большой Землей

Приморская межрайонная прокуратура на основании коллективного обращения местных жителей провела проверку по факту отсутствия транспортного сообщения с деревней Лая.

Установлено, что до конца апреля текущего года транспортное сообщение с населенным пунктом осуществлялось посредством понтонной переправы, принадлежащей коммерческой организации, смонтированной для нужд ее структурного подразделения, в связи с ликвидацией которого она по решению руководства общества демонтирована.

Поскольку отсутствие транспортной доступности с деревней могло повлечь нарушение прав проживающих в ней граждан, в том числе пенсионеров, инвалидов и несовершеннолетних, на получение своевременной медицинской помощи, оказание коммунальных услуг надлежащего качества, препятствовать проезду экстренных служб, завозу продовольственных и иных товаров первой необходимости, межрайонным прокурором главе Приморского муниципального округа объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

В результате прокурорского вмешательства и благодаря принятым органами власти мерам транспортное сообщение с деревней Лая восстановлено.