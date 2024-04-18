Прокуратура обещает осчастливить землей многодетные семьи Мезенского округа

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа провела проверку соблюдения законодательства о предоставлении мер социальной поддержи многодетным семьям.

Установлено, что в Мезенском муниципальном округе 26 земельных участков, предоставленных многодетным семьям, не обладают необходимой инфраструктурой, к ним полностью отсутствуют подъездные пути.

В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании администрации Мезенского муниципального округа Архангельской области принять меры по обеспечению участков объектами транспортной инфраструктуры и подъездной дорогой.

Решением суда требования прокуратуры удовлетворены. Органами местного самоуправления приняты меры по исполнению судебного решения, из муниципального бюджета выделены денежные средства, заключен договор с организацией, которая провела соответствующие работы.

В результате прокурорского вмешательства восстановлены права 26 многодетных семей, в которых воспитывается 75 детей.