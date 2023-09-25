"АГР" оштрафована за срыв госконтракта по строительству жилья в п. Талаги

Приморская межрайонная прокуратура провела проверка по факту нарушения АО «Архангельскгражданреконструкция» (далее – АО «АГР») сроков исполнения заключенного в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» с ГКУ Архангельской области «Главное управление капитального строительства» государственного контракта на строительство многоквартирного дома в пос. Талаги.

Дом предназначен для переселения жителей Приморского района из ветхого и аварийного жилья.

В этой связи Приморским межрайонным прокурором в отношении директора общества возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, рассмотрев которое, мировым судьей судебного участка № 4 Октябрьского судебного района г. Архангельска генеральный директор АО «АГР» привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 695 тыс. рублей.

В результате внесенного прокурором в августе текущего года руководителю подрядной организации представления, темпы выполнения работ на объекте увеличены, в настоящий момент заказчиком осуществляется приемка дома.

Восстановление прав граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, находится на контроле межрайонной прокуратуры.