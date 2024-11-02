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Состояние моста через реку Кушерека вызывает гнев у Онежской прокуратуры

Онежская межрайонная прокуратура провела проверку в сфере безопасности дорожного движения.

Установлено, что мостовое сооружение через реку Кушерека, по которому осуществляется транспортное сообщение с населенным пунктом Куша, не отвечает требованиям действующего законодательства о безопасности дорожного движения, имеет значительные технические дефекты и разрушения основных несущих конструкций, влекущих аварийность и невозможность эксплуатации.

В этой связи прокурором в суд направлено исковое заявление о возложении на МКУ «Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район» обязанности обеспечить надлежащее эксплуатационное состояние моста, проведение его капитального ремонта.

Онежским городским судом исковые требования прокурора удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле прокурора.

 

15 ноябрь 11:38 | : Скандалы

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