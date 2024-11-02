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Прокуратура добилась возобговления бесплатных переправ через Северную Двину

Прокуратура Виноградовского района провела проверку по обращению гражданина, принятого на личном приеме первого заместителя прокурора области и Ненецкого автономного округа Сергеем Белогуровым, об отсутствии бесплатной паромной переправы в Виноградовском муниципальном округе.

В ходе проверки установлено бездействие местной администрации по организации бесплатного транспортного сообщения между населенными пунктами Виноградовского муниципального округа, разделенными рекой Северная Двина.

В этой связи прокурор района обратился за защитой нарушенных прав граждан в суд с административным иском о признании такого бездействия незаконным и возложении обязанности организовать бесплатное круглогодичное транспортное сообщение между населенными пунктами муниципального округа через реку Северная Двина в местах функционирования трех переправ «Усть – Ваеньга – Талто», «Березник – Осиново», «п. Рочегда – Попова Курья».

Решением Виноградовского районного суда требования прокурора района удовлетворены, определен срок для добровольного исполнения судебного акта 01.05.2026.

20 ноябрь 18:31 | : Скандалы

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