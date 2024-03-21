На юге Архангельской области рабочий погиб на производстве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием установлено, что 28 сентября 2024 года на производственной базе в поселке Урдома Ленского района 44-летний механик коммерческой организации при осуществлении контроля за выполнением ремонта крыши кунга самоходного гусеничного сварочного агрегата упал с его капота на землю, получив при падении смертельную черепно- мозговую травму.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству Коряжемским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.