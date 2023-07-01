В Архангельске возбуждено уголовное дело по падению рабочего в бункер

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Предварительно установлено, что 8 августа 2023 года днем при производстве работ по демонтажу опилочного бункера, выведенного из эксплуатации, расположенного на улице Севстрой в городе Архангельске, на 44-летнего рабочего с высоты 6 метров упал элемент защитного ограждения. В результате падения пострадавший получил телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству следственным отделом по Исакогорскому округу города Архангельска Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.