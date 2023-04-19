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На няндомской лесопилке произошла ампутация нижней конечности экс-работника

5 мая 2023 года утром в Няндомском районе при распиловке пиломатериалов на деревообрабатывающем станке поскользнулся 30-летний бывший работник деревообрабатывающего предприятия, в результате чего произошла  травматическая ампутация части нижней конечности. Предварительно установлено, что на производственной базе не была обеспечена безопасность производства работ, территория не охранялась, что позволило бывшему работнику беспрепятственно пройти на территорию и воспользоваться оборудованием для личных нужд. 

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы.

 Дело принято к производству Няндомским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

 

07 июль 08:53 | : Происшествия

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