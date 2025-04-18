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В Архангельске обидели мать погибшего бойца СВО

Прокуратура г. Архангельска провела проверку по обращению матери участника специальной военной операции по вопросу отказа в предоставлении единовременной денежной выплаты в связи с гибелью военнослужащего.

Проверкой установлено, что основанием для отказа в назначении органом социальной защиты населения меры социальной поддержки послужило отсутствие документального подтверждения факта постоянного проживания военнослужащего на территории города Архангельска ввиду наличия регистрации на территории другого субъекта Российской Федерации.

Вместе с тем военнослужащий, несмотря на регистрацию на территории другого региона, фактически длительное время проживал на территории города Архангельска.

В целях защиты права заявителя на получение единовременной денежной выплаты прокурором в суд направлено заявление об установлении факта постоянного проживания гражданина на территории города Архангельска.

Решением суда заявление прокурора удовлетворено. После вступления судебного решения в законную силу компенсация будет выплачена. 

Вопрос восстановления прав гражданина на получение денежной выплаты находится на контроле прокуратуры.

20 май 10:51 | : Скандалы

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