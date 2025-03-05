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Ветеран СВО из Котласа долго добивался денежной компенсации за ранение

Котласской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению участника специальной военной операции об отказе отделения социальной защиты населения в предоставлении меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты в связи с полученным ранением.

Установлено, что 34 -летнему жителю г. Котласа, получившему ранение при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции, отделением социальной защиты необоснованно отказано в предоставлении региональной единовременной денежной выплаты, в связи с отсутствием подтвержденного факта проживания заявителя на территории Архангельской области.

В целях восстановления нарушенных прав прокурором в Котласский городской суд направлено исковое заявление с требованием к ГКУ Архангельской области «Архангельский областной центр социальной защиты населения» о признании за гражданином права на получение названной выплаты. 

Решением городского суда исковые требования прокуратуры удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле прокурора.

 

 

15 апрель 14:15 | : Скандалы

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