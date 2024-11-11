Прокуратура Архангельска отбила участок для вдовы участника спецоперации

Прокуратура города Архангельска провела проверку по обращению вдовы участника специальной военной операции по вопросу неправомерного отказа в предоставлении земельного участка.

Как установлено в ходе проверки, родственники военнослужащего обратились в администрацию Архангельска с заявлением о бесплатном предоставлении земельного участка, приложив предусмотренные законом документы.

Несмотря на соблюдение предусмотренных законом условий, в предоставлении земельного участка отказано.

В целях устранения допущенных нарушений прокуратурой областного центра директору департамента муниципального имущества городской администрации внесено представление, по результатам рассмотрения которого принято решение о постановке членов семьи военнослужащего в соответствующий реестр лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно.

Фактическое предоставление земельного участка находится на контроле прокуратуры.