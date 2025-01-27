Вдове бойца СВО из Архангельской области выплатили миллион рублей

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа проведена проверка по обращению супруги погибшего в зоне проведения специальной военной операции в связи с неполучением в полном объеме единовременной денежной выплаты.

Основанием для отказа в предоставлении полной выплаты в связи с гибелью супруга явилось отсутствие сведений о его отце.

В ходе проверки установлено, что отец погибшего не являлся гражданином Российской Федерации, поэтому сведения о нем предоставлять не требовалось.

В целях защиты прав прокуратурой области и автономного округа министру труда, занятости и социального развития области внесено представление. Требования прокурора удовлетворены, супруге погибшего дополнительно произведена выплата в размере 1 млн рублей.