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Боец СВО из Красноборска добился компенсации за ранение

Красноборский районный суд удовлетворил исковое заявление прокурора в интересах участника специальной военной операции о признании за ним права на получение единовременной денежной выплаты в размере 500 тыс. рублей в связи с полученным ранением.

Поводом для обращения в суд явился необоснованный отказ уполномоченных органов области в предоставлении указанной выплаты заявителю.

Решением суда на ГКУ Архангельской области «Архангельский областной центр социальной защиты населения» возложена обязанность выплатить ветерану боевых действий денежные средства 
 за полученную при выполнении задач в ходе специальной военной операции травму.

(фото с https://dzen.ru) 

25 сентябрь 09:03 | : Скандалы

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