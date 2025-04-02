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Народный фронт Поморья попросил губернатора Цыбульского защитить ФАП

Завершён федеральный проект “Модернизация первичного звена здравоохранения РФ” нацпроекта “Здравоохранение”.

Народный фронт провёл мониторинг строительства фельдшерско-акушерских пунктов в регионах России.

Всего по поручению президента РФ с 2018 по 2025 год проверено порядка 3,5 тысячи ФАПов, строительство и капремонт которых проводились по нацпроекту, а ранее были предусмотрены одноимённой ведомственной целевой программой.

Из общего числа возведённых и отремонтированных по нацпроекту ФАПов на февраль 2025 года осталось всего 359 объектов, один из которых должен был быть сдан в 2022 году (Камчатский край), ещё 33 – в 2023 году, 325 – в 2024 году.

В Поморье до конца 2024 года завершено строительство 4 объектов, где уже идёт прием пациентов. На контроле НФ остаются 2 учреждения – на 29 л/з Архангельска и в селе Сура Пинежского округа.

В Архангельске новый ФАП за 30 миллионов рублей хотят снести. Из-за споров заказчика и подрядчика здание простаивает в ожидании судебного решения, а селяне вынуждены лечиться в аварийной деревяшке.

Стройка врачебной амбулатории в Суре застряла на середине пути (готовность объекта – 46%) из-за недобросовестного подрядчика. Контракт расторгнут, а новый исполнитель работ должен сдать объект в 2026 году.

НФ попросил губернатора Александра Цыбульского взять эту ситуацию на контроль.

14 май 08:30 | : Скандалы

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