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В Карпогорскую ЦРБ за год пришли на работу шесть медработников

Двум из них за счет средств областного бюджета приобрели жилье.

 Больница является многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением на территории Пинежского района. В структуру ЦРБ входят современная поликлиника в селе Карпогоры на 250 посещений, четыре круглосуточных стационарных отделения (терапевтическое, педиатрическое, хирургическое, неврологическое) на 87 коек, Пинежская участковая больница, четыре врачебные амбулатории в поселках Сия, Сосновка, Ясный и Сура и 35 фельдшерско-акушерских пунктов.

 Как рассказала главный врач Карпогорской ЦРБ Светлана Тушина, ежегодно амбулаторно-поликлиническую сеть посещают более 150 тысяч взрослых и детей, в стационарных отделениях лечатся около трех тысяч человек.

 Приписное население Пинежского района составляет свыше 18 тысяч человек. Карпогорская ЦРБ обслуживает взрослых и детей, за исключением населения, обслуживаемого Пинежской участковой больницей, в связи с территориальными особенностями Пинежского района.

 Сейчас в Пинежском районе работают 44 врача, 163 медицинских работника со средним образованием. Одной из главных проблем для местной медицины является нехватка кадров. Сейчас здесь свободны ставки психиатра, психиатра-нарколога, хирурга поликлиники, врачей-терапевтов во врачебных амбулаториях поселков Сура, Сия и Сосновка.

 Частично кадровый вопрос удалось решить в прошлом году, когда на работу в ЦРБ пришли сразу пять медиков. Это оториноларинголог в Карпогорской ЦРБ и стоматолог в амбулатории поселка Сия.

 За счет средств областного бюджета для них приобретено служебное жилье. Два фельдшера приехали на работу в ФАПы поселка Русковера и деревни Кушкопола, медицинская сестра появилась в хирургическом отделении ЦРБ. А в январе 2023 года во врачебной амбулатории поселка Ясный приступил к работе терапевт.

 На условиях целевой подготовки с обязательством трудоустройства в Карпогорскую ЦРБ в Северном государственном медицинском университете в Архангельске сейчас обучаются семь человек, которых очень ждут в Пинежском районе.

 Не меньше ждут на Пинежье и строительства нового здания районной больницы. Если поликлиника Карпогорской ЦРБ располагается в двухэтажном кирпичном здании 2009 года постройки, то стационарные отделения – терапевтическое, педиатрическое, неврологическое – были построены в период с 1913 по 1998 годы и сильно обветшали.

 Кроме того, расположены они на значительном удалении друг от друга, что некомфортно как для пациентов, так и для медиков.

О строительстве нового здания Карпогорской ЦРБ власти региона позаботились еще в 2021 году, когда формировали программу модернизации первичного звена здравоохранения. Модернизация учреждений здравоохранения является одним из основных наказов жителей, отраженных в народной программе «Единой России». 

 Строительство предусмотрено в программе на 2024–2025 годы. В ценах 2021 года требуемый объем финансирования составлял 250 млн рублей. С учетом роста цен на строительные материалы в 2021–2022 годах областной минздрав заказал разработку технико-ценового аудита на строительство объекта, готовность которого актуализирует стоимость работ.

 Тогда будут определены сроки начала важной для Пинежского района стройки и ее завершения.


04 май 13:42 | : Экономика

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