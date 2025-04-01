Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске хотят снести новый ФАП стоимостью 30 миллионов рублей

Народный фронт уже рассказывал о многострадальном ФАПе на 29-ом лесозаводе. Теперь, по словам местных жителей, новый объект в центре посёлка, построенный по нацпроекту “Здравоохранение” ещё в том году за 28,4 млн рублей, хотят сровнять с землей.

Дело в том, что заказчик объекта – ГБУЗ АО “Архангельская городская клиническая больница № 6” – подал в суд на подрядчика – ООО “Бизнесстройкомплекс”.

По экспертизе больницы, ФАП не пригоден к эксплуатации и подлежит сносу. Но экспертиза строителей говорит об обратном: мелкие недочёты вполне исправимы, а здание готово принять оборудование и пациентов.

Судебные тяжбы продолжаются, а свыше 1000 селян уже полгода ждут открытия ФАПа. Те, кто может, так и ходят ко врачу на окраину посёлка – в аварийную деревяшку. Но лишь по четвергам, в другие дни – помощь только от неотложки.

Народный фронт ежегодно проводит мониторинг строительства, капремонта и реконструкции ФАПов. Активисты обратились к губернатору Александру Цыбульскому. Просят разобраться в ситуации и обеспечить жителей доступной медициной.

25 апрель 11:41 | : Скандалы

Главные новости


У идола в плену. С днюхой, Ильич!
Экономическая стратегия Дональда Трампа

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2025 (331)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20