В Архангельске хотят снести новый ФАП стоимостью 30 миллионов рублей

Народный фронт уже рассказывал о многострадальном ФАПе на 29-ом лесозаводе. Теперь, по словам местных жителей, новый объект в центре посёлка, построенный по нацпроекту “Здравоохранение” ещё в том году за 28,4 млн рублей, хотят сровнять с землей.



Дело в том, что заказчик объекта – ГБУЗ АО “Архангельская городская клиническая больница № 6” – подал в суд на подрядчика – ООО “Бизнесстройкомплекс”.



По экспертизе больницы, ФАП не пригоден к эксплуатации и подлежит сносу. Но экспертиза строителей говорит об обратном: мелкие недочёты вполне исправимы, а здание готово принять оборудование и пациентов.



Судебные тяжбы продолжаются, а свыше 1000 селян уже полгода ждут открытия ФАПа. Те, кто может, так и ходят ко врачу на окраину посёлка – в аварийную деревяшку. Но лишь по четвергам, в другие дни – помощь только от неотложки.



Народный фронт ежегодно проводит мониторинг строительства, капремонта и реконструкции ФАПов. Активисты обратились к губернатору Александру Цыбульскому. Просят разобраться в ситуации и обеспечить жителей доступной медициной.