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10 тысяч жителей Поморья осчастливил проект "Чистая вода"

В Архангельской области за год обеспечили качественной питьевой водой 10 тысяч человек.

В 2022 году на модернизацию водоснабжения в Поморье было направлено 705 млн. рублей. Средства пошли на мероприятия по 12 объектам водоснабжения. Обеспечение населения чистой питьевой водой проходит в рамках федерального проекта «Чистая вода» и является важной составляющей и народной программы «Единой России».

«На текущий момент завершено сооружение водоочистной станции в Двинском Березнике и водопровода в Лайском Доке, а также строительство водопровода в Рикасово.Также в прошлом году завершено строительство двух объектов: в селе Яренск Ленского района и деревне Рембуево Холмогорского округа, они уже запущены в эксплуатацию», – отметил в своем докладе по итогам работы правительства региона в 2022 году губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Продолжаются работы по модернизации объектов водоснабжения в Каргополе, Вельске, Плесецке, Коношском районе, Котласском и Холмогорском округах.

«Все планируемые объекты, за исключением Вельска, должны быть построены и сданы в эксплуатацию в этом году. В Вельске этот процесс завершится в 2024 году», – рассказал Александр Цыбульский.

В 2023 году на реализацию проекта «Чистая вода» из федерального бюджета Архангельской области удалось привлечь более 715 млн. рублей. По итогам выполнения предусмотренных проектом мероприятий качественной водой будет обеспечено еще порядка 22,5 тысячи жителей области.

24 апрель 14:15 | : Экономика

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