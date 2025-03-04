Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Глава Северодвинска узнал, чем можно помочь детской клинической больнице

Игорь Арсентьев об итогах вчерашней рабочей поездки:

- Принял участие в работе попечительского совета детской клинической больницы. Главный врач медицинского учреждения Ольга Киселёва отчиталась о том, куда направлена финансовая помощь его участников – градообразующих и частных предприятий. Это – целый ряд хозяйственных статей, среди которых – обслуживание системы кислородоснабжения, ремонт помещений, приобретение медицинского оборудования, изготовление мебели для операционной, проведение аварийных работ, подготовка инженерных систем к отопительному периоду и многое другое.

Все участники совета смогли также осмотреть поликлинику №1, где идёт капитальный ремонт в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», которая финансируется по президентскому нацпроекту «Здравоохранение», а с 2025 года – по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». На 2024 – 2025 годы получены федеральные средства на ремонт кровель, замену лифтов, ремонт первого, второго и третьего этажей, а также входных групп. Помимо установки нового лифтового оборудования расширены проёмы, чтобы подъёмниками могли пользоваться маломобильные пациенты.

Главврач главного детского учреждения здравоохранения Северодвинска обратилась ко мне с просьбой помочь в ремонте парковки, и по возможности передать её городу для лучшего содержания. Комитету ЖКХ, транспорта и связи поручено оценить масштаб асфальтобетонных работ, проработаем и вопрос передачи территории в городскую казну. Также подумаем о передаче «Горсвету» линии наружного освещения.


27 март 08:22 | : Политика

Главные новости


Пиво варить. Холсты белить. И другие наставления Поморью из 1780 года
В борьбе со стихией. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2025 (392)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)



Деньги


все материалы
«    Март 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20