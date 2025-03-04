Глава Северодвинска узнал, чем можно помочь детской клинической больнице

Игорь Арсентьев об итогах вчерашней рабочей поездки:

- Принял участие в работе попечительского совета детской клинической больницы. Главный врач медицинского учреждения Ольга Киселёва отчиталась о том, куда направлена финансовая помощь его участников – градообразующих и частных предприятий. Это – целый ряд хозяйственных статей, среди которых – обслуживание системы кислородоснабжения, ремонт помещений, приобретение медицинского оборудования, изготовление мебели для операционной, проведение аварийных работ, подготовка инженерных систем к отопительному периоду и многое другое.

Все участники совета смогли также осмотреть поликлинику №1, где идёт капитальный ремонт в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», которая финансируется по президентскому нацпроекту «Здравоохранение», а с 2025 года – по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». На 2024 – 2025 годы получены федеральные средства на ремонт кровель, замену лифтов, ремонт первого, второго и третьего этажей, а также входных групп. Помимо установки нового лифтового оборудования расширены проёмы, чтобы подъёмниками могли пользоваться маломобильные пациенты.

Главврач главного детского учреждения здравоохранения Северодвинска обратилась ко мне с просьбой помочь в ремонте парковки, и по возможности передать её городу для лучшего содержания. Комитету ЖКХ, транспорта и связи поручено оценить масштаб асфальтобетонных работ, проработаем и вопрос передачи территории в городскую казну. Также подумаем о передаче «Горсвету» линии наружного освещения.



