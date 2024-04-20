Майские иды. В НАО крыша детсада не выдержала выпавшего снега

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа организована проверка по факту обрушения крыши над входом в здание детского сада по ул. Губкина д. 28 поселка Искателей Ненецкого автономного округа.

В ходе проверки будут установлены причины происшествия, а также дана оценка эффективности мер, принятых администрацией ГБДОУ НАО «Центр развития ребенка – детский сад п. Искателей» по созданию безопасных условий для содержания воспитанников, в том числе по контролю технического состояния здания образовательной организации и очистке кровли детского сада от снега и льда.

При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.



