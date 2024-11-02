Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Прокуратура проводит проверку по публикации "Руснорда" о положении в Рикасихе

«Руснорд» вместе с региональным отделением Народного фронта первыми обнародовали катастрофическую ситуацию с питьевой водой в деревне Рикасиха под Архангельска. И вот реакция соответствующего ведомства:

Приморской межрайонной прокуратурой организована проверка по размещенной в средствах массовой информации о ненадлежащей организации водоснабжения населения в дер. Рикасиха Приморского муниципального округа Архангельской области.

В ходе проверки будет дана оценка полноте и эффективности мер, принятых органами местного самоуправления для разрешения сложившейся ситуации. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Вопрос, связанный с обеспечением местного населения питьевой водой, находится на контроле в межрайонной прокуратуре.

15 ноябрь 14:32 | : Скандалы

Главные новости


Станция «Юрьевский Рубеж» - место обязательное к посещению
О моноспектакле Олега Щукина в Архангельском драмтеатре

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2024 (211)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20