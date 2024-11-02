Прокуратура проводит проверку по публикации "Руснорда" о положении в Рикасихе

«Руснорд» вместе с региональным отделением Народного фронта первыми обнародовали катастрофическую ситуацию с питьевой водой в деревне Рикасиха под Архангельска. И вот реакция соответствующего ведомства:

Приморской межрайонной прокуратурой организована проверка по размещенной в средствах массовой информации о ненадлежащей организации водоснабжения населения в дер. Рикасиха Приморского муниципального округа Архангельской области.

В ходе проверки будет дана оценка полноте и эффективности мер, принятых органами местного самоуправления для разрешения сложившейся ситуации. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Вопрос, связанный с обеспечением местного населения питьевой водой, находится на контроле в межрайонной прокуратуре.