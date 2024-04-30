Прокуратура проверит причины затопления мезенских деревень

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа организована проверка в связи с подтоплением в населенных пунктах Бычье и Сафоново Мезенского района 37 частных домов.

Исполняющим обязанности прокурора Мезенского района принято участие в заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Мезенского округа. На территорию подтопления обеспечен вылет вертолета с сотрудниками МЧС и органа местного самоуправления для проведения взрывных работ и расчистке затора на реке Пёза.

В ходе проверки будет дана оценка полноте мер, принятых в целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации, организации мероприятий по защите населения, осуществлению выплат в качестве компенсации за поврежденное имущество.

По итогам проверочных мероприятий будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Прокуратурой Мезенского района организована работа «горячей линии» по вопросам исполнения законодательства в период паводка в весенний период, граждане могут сообщить информацию о нарушении их прав по номеру телефона: 8 (81845) 9-12-04.