Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Прокуратура проверит причины затопления мезенских деревень

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа организована проверка в связи с подтоплением в населенных пунктах Бычье и Сафоново Мезенского района 37 частных домов.

Исполняющим обязанности прокурора Мезенского района принято участие в заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Мезенского округа. На территорию подтопления обеспечен вылет вертолета с сотрудниками МЧС и органа местного самоуправления для проведения взрывных работ и расчистке затора на реке Пёза.

В ходе проверки будет дана оценка полноте мер, принятых в целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации, организации мероприятий по защите населения, осуществлению выплат в качестве компенсации за поврежденное имущество.

По итогам проверочных мероприятий будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Прокуратурой Мезенского района организована работа «горячей линии» по вопросам исполнения законодательства в период паводка в весенний период, граждане могут сообщить информацию о нарушении их прав по номеру телефона: 8 (81845) 9-12-04.

23 май 17:35 | : Скандалы

Главные новости


Кольцо жизни Бориса Шергина
Посёлок Васьково. Хроники отложенной катастрофы

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2024 (256)
Апрель 2024 (354)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)



Деньги


все материалы
«    Май 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20