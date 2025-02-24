Прокуратура разбирается с частыми авариями автобусов в Архангельске

Органами прокуратуры области и автономного округа организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсовых автобусов.

Установлено, что 24.02.2025 на ул. Набережная Северной Двины в Архангельске вблизи здания № 26 по причине несоблюдения безопасной дистанции водителем автобуса, следовавшего по маршруту № 1, произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, следовавшим по маршруту № 43.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства при осуществлении перевозки пассажиров автомобильным транспортом.

По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.