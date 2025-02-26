Прокуратура проверяет безопасность нелегальной переправы через реку Лая

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно с Приморской межрайонной прокуратурой и с привлечением специалистов Североморского ТУ Росрыболовства, министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, администрации Приморского муниципального округа организована проверка исполнения законодательства при производстве работ по обустройству ледовой переправы через р. Лая в Приморском муниципальном округе.

В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка законности производства работ, полноте и эффективности мероприятий по охране вод и водных биологических ресурсов, влиянию деятельности на прохождение паводка.

При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.



