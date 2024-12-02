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В Архангельске произошел инцидент с массовым отравлением детей в больнице

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа организована проверка по факту группового заболевания детей в                               ГБУЗ «Архангельская областная детская клиническая больница им.                           П.Г. Выжлецова». С признаками кишечной инфекции в инфекционное отделение обратилось несколько несовершеннолетних, выясняются обстоятельства происшествия.

По результатам проверки будет дана оценка исполнению требований санитарного законодательства организацией, осуществляющей питание детей в медицинской организации, а также эффективности мер, принятых учреждением здравоохранения по созданию безопасных условий несовершеннолетних и своевременности и достаточности оказанной им медицинской помощи.

По итогам проверки будет решаться вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

17 декабрь 14:43 | : Скандалы

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