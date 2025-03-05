Холмогорская районная больница обмишурилась с оплатой по госконтракту

По результатам проверки обращения, поступившего на личном приеме прокурора области и автономного округа, восстановлены права субъекта предпринимательской деятельности.

В прокуратуру области и автономного округа обратился индивидуальный предприниматель, который сообщил о неисполнении ГБУЗ АО «Холмогорская ЦРБ» обязательств по оплате оказанных им информационных услуг по сопровождению и обновлению электронного периодического справочника «Система Гарант» в рамках государственного контракта за январь текущего года на сумму более 30 тысяч рублей.

По указанному факту прокуратурой Холмогорского района внесено представление, по результатам рассмотрения которого перед хозяйствующим субъектом задолженность погашена в полном объеме.

Кроме того, выявленные нарушения послужили основанием для возбуждения 01.04.2025 прокурором Холмогорского района дела об административном правонарушении по части 8 статьи 7.30.2 КоАП РФ

в отношении исполняющего обязанности главного врача, которое направлено для рассмотрения в антимонопольный орган.