Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

У Шенкурской ЦРБ образовались большие долги за водоснабжение

По результатам проверки по обращению, принятому в ходе совместного  личного приема заместителя прокурора области Калистовой Ю.В. и
 уполномоченного при Губернаторе области Кулявцева И.С. 12.07.2023 в  помещении прокуратуры Архангельской области, прокуратурой области  выявлены нарушения прав субъекта предпринимательства.

Установлено, что ГБУЗ АО «Шенкурская ЦРБ» образована задолженность перед МУП «Чистая вода» по оплате контракта на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению в размере в размере 73,4 тыс рублей.

По фактам выявленных нарушений прокурором Шенкурского района  24.07.2023 руководителю медицинского учреждения внесено представление,  требования которого признаны обоснованными, задолженность перед  хозяйствующим субъектом погашена в полном объеме.

В отношении этого же должностного лица 28.07.2023 возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которое находится на рассмотрении в Архангельском УФАС России.

24 август 11:35 | : Скандалы

Главные новости


Песни без слов. Генри Манчини
Новейшая история Ромео и Джульетты

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2023 (262)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)


Деньги


все материалы
«    Август 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20