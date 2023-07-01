У Шенкурской ЦРБ образовались большие долги за водоснабжение

По результатам проверки по обращению, принятому в ходе совместного личного приема заместителя прокурора области Калистовой Ю.В. и

уполномоченного при Губернаторе области Кулявцева И.С. 12.07.2023 в помещении прокуратуры Архангельской области, прокуратурой области выявлены нарушения прав субъекта предпринимательства.

Установлено, что ГБУЗ АО «Шенкурская ЦРБ» образована задолженность перед МУП «Чистая вода» по оплате контракта на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению в размере в размере 73,4 тыс рублей.

По фактам выявленных нарушений прокурором Шенкурского района 24.07.2023 руководителю медицинского учреждения внесено представление, требования которого признаны обоснованными, задолженность перед хозяйствующим субъектом погашена в полном объеме.

В отношении этого же должностного лица 28.07.2023 возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которое находится на рассмотрении в Архангельском УФАС России.