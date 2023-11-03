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Холмогорская ЦРБ обросла долгами за коммунальные услуги

Прокуратура Холмогорского района Архангельской области провела проверку исполнения законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности.

Установлено, что ГБУЗ АО «Холмогорская центральная районная больница» с хозяйствующими субъектами заключено 20 контрактов на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению, осуществлению различных ремонтных работ. 

Вопреки требованиям закона в установленные сроки оплата оказанных услуг не произведена, образовалась задолженность в размере более 5 млн рублей.

В целях устранения нарушений прав субъектов предпринимательской деятельности по постановлению прокуратуры района заказчик привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты работ и услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд) в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

После вмешательства надзорного ведомства задолженность погашена в полном объеме.

15 ноябрь 09:03 | : Скандалы

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