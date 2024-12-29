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Холмогорская ЦРБ вернула поставщикам лекарств 12 млн рублей долга

Прокуратура Холмогорского района Архангельской области провела проверку исполнения законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности.

Установлено, что у ГБУЗ АО «Холмогорская центральная районная больница» с 54 хозяйствующими субъектами заключены контракты на поставку лекарственных препаратов и медицинских изделий,  а также оказание услуг.  

Вопреки требованиям закона оплата исполненных предпринимателями по контрактам обязательств не произведена, образовалась задолженность в размере более 12 млн рублей.

В целях устранения нарушений прав субъектов предпринимательской деятельности прокуратура внесла заказчику представление, которое удовлетворено, задолженность погашена в полном объеме.

Всего в истекшем году в результате принятых мер прокурорского реагирования в Архангельской области погашена задолженность перед хозяйствующими субъектами на сумму 190,9 млн рублей.

(фото с https://1cmr.ru) 

23 январь 13:16 | : Скандалы

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