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Работников «ЖКХ Савинский» обижали оплатой труда

Органами прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа в ходе рассмотрения коллективного обращения граждан, обратившихся на личном приеме к первому заместителю прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа о невыплате заработной платы в ООО «ЖКХ Савинский» выявлены нарушения законодательства об оплате труда.

Установлено, что  обществом за август 2024 года допущена невыплата заработной платы 36 работникам на сумму 1,7 млн рублей.

В этой связи прокурором руководителю организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого задолженность по заработной плате погашена. 

Кроме того, по инициативе прокуратуры Плесецкого района постановлениями Межрегиональной территориальной государственной инспекции труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе юридическое лицо и его руководитель привлечены к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ с назначением штрафов  в размере 3 и 10 тыс. рублей соответственно.

06 декабрь 10:44 | : Скандалы

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