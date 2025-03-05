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Ущерб Корабельному рукаву Северной Двины обошелся предприятию в 5 млн рублей

Архангельская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения водоохранного законодательства.

 Установлено, что муниципальным унитарным предприятием «Водоочистка» в результате сброса сточных вод загрязнен Корабельный рукав реки Северная Двина, находящегося в границах Беломорского государственного природного биологического заказника регионального значения.

Исследованием установлено превышение нормативов допустимых сбросов и лимитов загрязняющих веществ.

Размер вреда, причиненного водным объектам, составил более 5 млн рублей.

В этой связи прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с предприятия в пользу бюджета региона денежных средств в счет возмещения вреда.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены. Решение вступило в законную силу.

Устранение нарушений природоохранного законодательства взято на контроль прокурора.

14 апрель 14:29 | : Скандалы

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