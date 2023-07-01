"Лесоторговая компания" нанесла ущерб животному миру Поморья

Архангельская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране животного мира.

Установлено, что обществу с ограниченной ответственностью «Лесоторговая компания» на основании договора аренды переданы лесные участки площадью 41 тыс. га в Няндомском лесничестве, на которых этой организацией в период с 2019 по 2021 годы произведена вырубка древесины площадью 740 га.

В результате этой деятельности в силу законодательства причинен вред среде обитания животного мира.

В связи с этим природоохранный прокурор обратился в Няндомский районный суд о взыскании ущерба животному миру в размере 198 тысяч рублей, который судом удовлетворен. Ущерб возмещен в полном объеме.