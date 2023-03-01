Правительство Архангельской области незаконно урезало границы Беломорского заказника

Архангельский областной суд удовлетворил исковое заявление заместителя прокурора области и признал недействующим в части Положение о Беломорском государственном природном биологическом заказнике регионального значения.

Суд согласился с позицией надзорного органа, что в силу федерального законодательства об особо охраняемых природных территориях Правительство Архангельской области при решении вопроса об уменьшении границ Беломорского государственного природного биологического заказника обязано было получить согласие Минприроды России.

Судебный акт в законную силу не вступил.