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Правительство Архангельской области незаконно урезало границы Беломорского заказника

Архангельский областной суд удовлетворил исковое заявление заместителя прокурора области и признал недействующим в части Положение о Беломорском государственном природном биологическом заказнике регионального значения.

Суд согласился с позицией надзорного органа, что в силу федерального законодательства об особо охраняемых природных территориях Правительство Архангельской области при решении вопроса об уменьшении границ Беломорского государственного природного биологического заказника обязано было получить согласие Минприроды России.

Судебный акт в законную силу не вступил.

16 март 14:04 | : Скандалы

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