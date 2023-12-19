Вельскому "Водоканалу" вчинили иск на 168 млн

Прокуратурой Вельского района проведена проверка исполнения законодательства о природопользовании при осуществлении коммерческой организацией деятельности по сбросу сточных вод в реку Вага.

Установлено, что хозяйствующим субъектом, осуществлявшим на территории города Вельска деятельность по водоснабжению и водоотведению населения и иных потребителей, в период с 24.03.2021 по 18.11.2021 в связи с ненадлежащим функционированием водоочистных сооружений допущен сброс сточных вод в реку Вага с повышенным содержанием загрязняющих веществ, чем причинен вред водному объекту.

В соответствии с расчетом Северного межрегионального управления Росприроднадзора размер вреда, причиненного водному объекту, составил около 168 млн рублей.

В этой связи прокуратурой в суд направлено исковое заявление о взыскании с водопользователя в пользу Российской Федерации денежных средств в счет возмещения ущерба, причиненного водному объекту.

Решением Вельского районного суда Архангельской области исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Решение суда в законную силу не вступило.