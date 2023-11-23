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МУП "Водоочистка" загрязняла воды Северной Двины

Архангельская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО» – «ЦЛАТИ по Архангельской области» и специалистов Северного межрегионального управления Росприроднадзора проведена проверка по факту сброса в Корабельный рукав реки Северная Двина хозяйственно-бытовых вод от населения острова Бревенник.

Установлено, что сбросы осуществляются МУП «Водоочистка» с превышением установленных для предприятия концентраций загрязняющих веществ, а также канализационных стоков от д. 18 на ул. Луганской г.Архангельска на рельеф местности.

За совершение указанных противоправных действий заместитель руководителя эксплуатирующего сети учреждения по инициативе прокуратуры привлечен к административной ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов.).

Водоотведение от д. 18 на ул. Лаганской восстановлено и осуществляется на очистные сооружения.


01 февраль 15:05 | : Скандалы

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