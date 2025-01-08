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Прокуратура Поморья восстановила в правах 200 сирот, оставшихся без маткапитала

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа проведена проверка соблюдения прав детей, оставшихся без попечения родителей, на оформление сертификатов на материнский (семейный) капитал.

Установлено, что государственными организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети, обладающие правом на получение сертификата на материнский (семейный) капитал, не устанавливались, с заявлением о выдаче таких сертификатов в территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу законные представители несовершеннолетних не обращались.

В этой связи прокуратурой внесено представление министру труда, занятости и социального развития области, проведено межведомственное совещание с участием заинтересованных органов.

По результатам принятых мер восстановлены права более  200 воспитанников государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

10 февраль 14:09 | : Скандалы

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