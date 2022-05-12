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В ЗАТО Мирный Фонд капремонта обидел ветерана труда

Прокуратурой ЗАТО г. Мирный по обращению 54-летней жительницы проведена проверка, в ходе которой выявлены нарушения законодательства о социальной поддержке населения.

Установлено, что заявительница являлась получателем меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в форме денежной выплаты по категории «Ветеран труда».

Представитель НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области», не проверив сведения о вступлении в законную силу судебного акта, подтверждающего факт непогашенной задолженности по оплате взносов за капитальный ремонт в информационной системе ГИС ЖКХ по состоянию на 28.02.2022 разместил сведения о наличии у заявительницы задолженности.

В связи с чем отделением социальной защиты населения по г. Мирный принято решение о приостановлении ежемесячной денежной выплаты по категории «Ветеран труда».

В результате заявитель не имел возможности реализовать свое право на получение мер социальной поддержки.

Прокуратурой города руководителю НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» внесено представление об устранении нарушений законодательства о социальной поддержке населения, причитающаяся заявителю денежная выплата начислена.

01 сентябрь 11:39 | : Скандалы

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